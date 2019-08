Ecco come seguire in diretta live la presentazione dei tre calciatori del Milan arrivati negli scorsi giorni e acquistati durante il mercato estivo.

Domani in tarda mattinata sarà l’ora delle presentazioni ufficiali per tre dei nuovi acquisti del Milan, arrivati durante la sessione di calciomercato estivo ancora in corso.

Alle ore 12, presso la sala stampa di Casa Milan, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Ismael Bennacer, Leo Duarte e Rafael Leao, ovvero gli ultimi tre colpi in entrata messi a segno dalla dirigenza milanista.

Il Milan, attraverso i suoi profili social, ha reso noto che sarà possibile seguire in diretta tale presentazione tramite la nuovissima app originale del club rossonero, lanciata pochi giorni fa per piattaforme Ios e Android e scaricabile anche tramite il sito web del Milan. Per la prima volta dunque l’applicazione che parla della squadra rossonera a 360° trasmetterà live un importante evento riguardante i nuovi calciatori a disposizione di mister Giampaolo.