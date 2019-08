Milan, Angel Correa è impaziente: vuole sbarcare in Italia quanto prima. Ma l’affare è a rischio e non solo per la distanza tra domanda e offerta

Angel Correa è impaziente: vuole abbracciare quanto prima la causa Milan. Come infatti riferisce il Corriere dello Sport, l’argentino, pur allenandosi con professionalità con i Colchoneros, in questi giorni scalpita per il suo trasferimento in Italia.

Il problema però è che l’affare è inevitabilmente a rischio. E non solo per la distanza ancora vigente tra domanda e offerta, ma anche perché la filosofia interna è chiarissima: se nessuno esce, nessuno entra.

Milan, servono cessioni per fare acquisti

Il discorso vale sia per una questione economica che numerica, in quanto al momento sono addirittura in 27 in rosa. Troppi, decisamente. E quindi serviranno almeno 2-3 cessioni per rendere più snello il lavoro di Marco Giampaolo in settimana e ottenere uno sprint importante in chiave finanziaria.

La dirigenza – riferisce il quotidiano – in queste ore incontrerà diversi procuratori per cercare di dare un’accelerata sul fronte uscite, monetizzando dove è possibile e cercando di non mettere a bilancio delle minusvalenze. Ecco perché alcune cessioni tardano ad arrivare: la società deve realizzarle a determinate cifre, senza né regalare i propri giocatori e né ignorare i dettagli.

Una fase di stallo totale che sta mettendo a rischia la trattativa per Correa, con Paolo Maldini e Zvonimir Boban che continuano a sperare l’Atlético alla fine possa mollare e accettare i 38 milioni più bonus proposti da tempo.

Aspettando le uscite di Laxalt e André Silva

Per quanto riguarda i giocatori in uscita, in pole position restano Diego Laxalt e André Silva e gli agenti dell’uruguaiano incontreranno i dirigenti rossoneri proprio in queste ore. La richiesta resta di circa 13 milioni di euro e l’Atalanta rimane una seria candidata, mentre il Fenerbahce sembra non convincere il giocatore.

L’attaccante portoghese, invece, potrebbe sbloccare l’intero mercato rossonero se il suo agente, Jorge Mendes, riuscisse a portare un’offerta di 25 milioni di euro. Rifiutato lo Sporting Lisbona, il giocatore è stato accostato anche a Valencia ed Espanyol ma al momento non ci sono sviluppi.

Milan, Donnarumma verso la permanenza: pronto il rinnovo