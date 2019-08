Milan, Gianluigi Donnarumma va dritto verso la conferma malgrado il ritorno del PSG. A settembre è già in programma un incontro per il rinnovo contrattuale

Nonostante un nuovo possibile rilancio del Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma alla fine va dritto verso la conferma al Milan: lo assicura il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Come infatti riferisce il quotidiano, sono in netto rialzo le chance di permanenza dell’estremo difensore: non si registrano offerte da capogiro da mettere in difficoltà Paolo Maldini e Zvonimir Boban. E il club, nel frattempo, si tiene stretto il suo campioncino.

PSG sullo sfondo ma il tempo è poco

Il 20enne di Castellammare, del resto, resta il vero top player della rosa milanista, nonché l’unico giocatore di valore assoluto invidiato dai grandi club europei. L’interessamento del PSG esiste ancora e Leonardo – svela il CorSport – potrebbe anche aspettare gli ultimi giorni per mettere sul piatto una cifra irrinunciabile, ossia da oltre 60 milioni di euro.

Il problema però è che più passano i giorni e più diminuiscono le possibilità di un addio, soprattutto perché poi andrebbe trovato un sostituto e farlo a fine mercato è praticamente proibitivo.

I fratelli Donnarumma vogliono restare

Gigio ma anche Antonio Donnarumma – aggiunge il giornale – sono sereni e si allenano a Milanello con l’intenzione di rimanerci, una richiesta fatta pervenire anche alla dirigenza. I fratelli stanno bene in casa Milan e non vogliono trasferirsi, una posizione che il management rossonero tiene in forte considerazione.

Se entro i prossimi giorni non dovesse pervenire una super offerta, Elliott Management Corporation inizierà a pensare anche al rinnovo contrattuale dell’atleta classe 2000. In realtà a metà settembre è già previsto un summit con Mino Raiola, per parlare sia per Donnarumma junior che per Giacomo Bonaventura, altro suo assistito in scadenza di contratto. Mentre per il primo il vincolo termina il 2021, per il centrocampista la scadenza incombe già nella prossima estate.

