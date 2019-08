In serata nel corso dello speciale “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato della campagna acquisti-cessioni del Milan.

Per quanto riguarda le uscite, in questo momento c’è una trattativa molto avanzata con l’Atalanta per il trasferimento di Diego Laxalt. Il giocatore è stato allenato da Gian Piero Gasperini al Genoa e dunque accetta la destinazione Bergamo, considerando anche che la squadra nerazzurra farà la Champions League. La formula dell’operazione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo in base al numero di presenze o di altre condizioni specifiche. Anche Marsiglia e Lione sono interessati a Laxalt, ma l’Atalanta è quella più determinata a prenderlo.

Capitolo entrate, l’obiettivo del Milan è sempre Angel Correa dell’Atletico Madrid. Ma senza la cessione di André Silva, per il quale oggi non risultato trattative concrete, l’affare non può essere fatto. E’ stato proposto Mariano Diaz del Real Madrid, però per motivi tattici non viene considerato l’attaccante ideale per essere partner di Krzysztof Piatek. Il Diavolo non intende portare avanti una trattativa per questo calciatore.

Di Marzio conferma anche che per Jesus Suso il Milan non sembra intenzionato ad ascoltare offerte. Lo spagnolo è al centro del progetto di Marco Giampaolo. E anche la cessione eventuale di Gianluigi Donnarumma è qualcosa di assolutamente lontano, nonostante qualche voce sull’interesse del PSG. Gigio vuole restare e anche il club intende tenerselo.

