Incontro tra Paolo Scaroni e Claudio Lotito nella splendida cornice dell’Hotel Savoia a Cortina D’Ampezzo. A rivelarlo oggi è Leggo.it.

I presidenti di Milan e Lazio si sono visti in occasione del compleanno di Leonardo Landi, ex comandante della guardia di Finanza di Cortina. I due ad un certo punto si sono appartati lontano dagli altri invitati per un fitto colloquio. In periodo di calciomercato, qualcuno ha pensato che si potessero parlare di qualche operazione tra i rispettivi club di appartenenza.

Tuttavia, ad oggi non circolano indiscrezioni inerenti possibili affari tra Milan e Lazio. Non risultano trattative per qualche giocatore, per adesso. Leggo riporta che Scaroni e Lotito si sono allontanati quando hanno notato di essere osservati. Ad ogni modo, è difficile sapere di cosa stessero parlando e se effettivamente ci fosse qualche discorso legato al calciomercato in ballo.

Facile fare delle allusioni, che però sarebbero state più logiche se l’incontro fosse avvenuto tra Paolo Maldini e Igli Tare ad esempio. Sono loro gli uomini mercato principali di Milan e Lazio. E avrebbero potuto anche lavorare assieme in rossonero, ma il dirigente di origine albanese ha preferito rimanere a Roma.

