News Milan: oggi al centro sportivo Milanello la conferenza stampa di presentazione ufficiale di Rafael Leao, Ismael Bennacer e Leo Duarte.

Oggi giornata importante presso il centro sportivo Milanello. Infatti, il Milan presenta in conferenza stampa i propri ultimi tre acquisti già ufficializzati da tempo e a disposizione di Marco Giampaolo.

Ci riferiamo a Rafael Leao, Ismael Bennacer e Leo Duarte. Un attaccante, un centrocampista e un difensore centrale. La dirigenza in questa sessione estiva del calciomercato è intervenuta in tutti i reparti e si sta muovendo ancora sia per rinforzare la squadra che per effettuare delle cessioni. Sono giorni molto caldi.

News Milan: diretta live della conferenza stampa di Leao, Bennacer e Duarte

Noi di MilanLive seguiamo in diretta live la conferenza stampa di presentazione dei tre giocatori e riportiamo sia le loro dichiarazioni che quelle dei dirigenti presenti. A Milanello ci sono Paolo Maldini, Frederic Massara e Zvonimir Boban.

