L’Atletico Madrid ha messo nel mirino Rodrigo De Paul dell’Udinese. Questa trattativa potrebbe sbloccare il passaggio di Angel Correa al Milan.

L’asse Milano-Madrid rimane sempre caldo, anche se in questi giorni passi avanti nella trattativa per Angel Correa non ci sono stati. Tuttavia, il Milan rimane fiducioso di riuscire ad assicurarsi il giocatore entro la fine della sessione estiva del calciomercato.

Oggi il quotidiano Corriere della Sera rivela che Agustin Jimenez, agente dell’attaccante argentino, potrebbe fare una mossa decisiva. Ovvero, cercare di favorire il trasferimento di Rodrigo De Paul all’Atletico Madrid per sbloccare il passaggio di Correa al Milan. Anche il gioiello dell’Udinese rientra tra i suoi assistiti e piace da tempo ai Colchoneros, che lo stanno valutando come possibile rinforzo.

Viste le difficoltà per arrivare a Rodrigo Moreno, che il Valencia non sembra più tanto intenzionato a cedere, l’Atletico Madrid potrebbe ripiegare su De Paul. Un calciatore sicuramente diverso come caratteristiche, ma che nel 4-4-2 di Diego Simeone può agire sia da seconda punta come vice-Joao Felix che eventualmente da esterno sinistro.

Se dovesse concretizzarsi la trattativa tra i Colchoneros e l’Udinese, che valuta l’argentino sui 35 milioni di euro, allora potrebbe andare in porto anche il passaggio di Correa al Milan. L’Atletico Madrid potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore ai 50-55 milioni richiesti inizialmente. Il Diavolo finora ha offerto 38 milioni più bonus. Vedremo se nelle prossime ore si registreranno dei passi avanti interessanti sull’asse Italia-Spagna.

