RMC Sport – Milan, il Monaco vuole Kessie: contatti avviati

In Francia rivelano la volontà del Monaco di mettere le mani su Franck Kessie, centrocampista del Milan che in questi giorni sembra ormai fuori dal mercato.

Terminata la finestra estiva del calciomercato inglese, sembrava che ormai il futuro di Franck Kessie fosse al Milan e non è detto che non debba essere così. Però dalla Francia rivelano un’altra possibilità.

E’ RMC Sport a spiegare che il Monaco si è inserito sul centrocampista ivoriano e lo vuole portare nel Principato. Si parla di contatti avviati tra le parti, nonostante i rapporti si fossero un po’ raffreddati in seguito al fallimento della trattativa per André Silva quando ormai sembrava fatta. Da capire se vi sia qualcosa di concreto oppure se si tratti di indiscrezioni con scarso fondamento.

La fonte in questione cita un prezzo di almeno 20 milioni di euro che il Milan avrebbe fissato e già questo ci fa dubitare molto della notizia. Difficile pensare che il club rossonero possa svendere a una simile cifra il mediano, che in realtà ha una valutazione di circa il doppio. Vero che le cessioni stanno risultando un po’ complicate per la dirigenza, la quale però non intende fare regali a nessuno: compra e vende alle proprie condizioni.

Il Monaco, se vuole realmente Kessie, dovrà mettere sul tavolo una cifra importante. E oggi è difficile dire se intenda effettivamente farlo. In questi giorni il club monegasco ha provato anche a riprendere Tiemoué Bakayoko, ma con il Chelsea non è stato raggiunto un accordo. Altro nome nel mirino della società sembra Mario Lemina, però pure in questo caso l’intesa con il Southampton non è ancora giunta. Ora spunta l’idea Kessie, vedremo se si svilupperà qualcosa di concreto oppure se i rumors rimarranno tali.

