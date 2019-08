Gianluca Di Marzio di Sky Sport conferma l’interesse del Monaco per Franck Kessie, ma il Milan ha respinto la proposta giunta dal Principato.

In queste ore dalla Francia è trapelata la notizia di un interessamento concreto da parte del Monaco per Franck Kessie. Sono stati i colleghi di RMC Sport a diffonderla, rivelando contatti concreti tra le parti.

Successivamente Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, durante lo speciale “Calciomercato – L’Originale” ha confermato che il club monegasco è seriamente interessato al giocatore. Tuttavia, il Milan ha respinto l’offerta che è arrivata dal Principato. Una proposta economica della quale non sono emerse le cifre esatte, ma che che certamente sarà stata inferiore ai 40 milioni di euro di valutazione del cartellino di Kessie.

Il club rossonero non intende cederlo. Inoltre, lo stesso centrocampista ivoriano non sembra attratto dall’idea di trasferirsi al Monaco e preferisce rimanere al Milan. Salvo sorprese, non dovrebbero esserci ulteriori sviluppi su questa pista e in generale sull’eventuale cessione di Kessie. Vedremo nei prossimi giorni se cambierà qualcosa, però per adesso lo scenario sembra chiaro e non ci aspettiamo mutamenti.

