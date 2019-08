Il Milan ha annunciato la cessione in prestito del baby calciatore Riccardo Forte. Il classe ’99 disputerà la prossima stagione a Piacenza.

Non solo operazioni altisonanti di calciomercato; il Milan in questi giorni sta definendo anche operazioni secondarie, che riguardano pure i calciatori del settore giovanile.

La società rossonera, tramite il sito web ufficiale Acmilan.com, ha reso noto di aver ceduto in prestito al Piacenza per una stagione il giovane attaccante Riccardo Forte, fino ad oggi facente parte della formazione Primavera di mister Federico Giunti.

Forte, attaccante esterno classe ’99, nell’ultima stagione aveva giocato sempre in prestito alla Pistoiese, in Serie C, disputando un discreto campionato viste le 33 presenze stagionali e le tre reti realizzate. Ora il trasferimento sempre in C al Piacenza, club che ha intenzione di risalire la china e puntare alla promozione tramite i suoi giovani talenti.

Questo il comunicato ufficiale del Milan:

“AC Milan (il Club) comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo annuale, le prestazioni sportive dell’attaccante Riccardo Forte al Piacenza Calcio 1919. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni sportive per la prossima stagione.”

