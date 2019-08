L’ex milanista Fernando Torres lascia il calcio giocato a 35 anni. Lo spagnolo oggi ha disputato la sua ultima gara ufficiale prima dell’addio.

Un altro grande campione del calcio internazionale ha dato oggi ufficialmente l’addio ai campi da gioco: Fernando Torres si ritira a soli 35 anni.

Il grande centravanti spagnolo, che vanta nel suo palmarès la bellezza di un Mondiale, un Europeo e una Champions League, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo la sua ultima gara ufficiale giocata proprio oggi in Giappone.

Torres è sceso in campo durante la pesante sconfitta del suo Sagan Tosu contro i rivali del Vissel Kobe, terminata 6-1 per gli ospiti. A fine partita il commosso centravanti classe ’84 ha salutato compagni, avversari e tifosi ed è stato portato in trionfo, chiudendo così la sua gloriosa carriera ed abbracciato dai connazionali Iniesta e Villa, anche loro presenti con la maglia del Vissel.

Torres in carriera ha indossato maglie prestigiosissime: oltre a quella della Nazionale spagnola, è stato l’attaccante di riferimento di Atletico Madrid, Liverpool e Chelsea. Per lui un passaggio anche al Milan nella stagione 2014-2015, breve esperienza conclusa dopo sei mesi con un solo gol all’attivo in dieci presenze.

Merita un omaggio questo bomber di razza, diventato a fine anni 2000 uno degli attaccanti più letali e completi al mondo. Poi tra infortuni e scelte sbagliate di carriera ha perso la sua nota pericolosità, restando comunque un nome prezioso nel panorama calcistico internazionale.

Gabbia, quante offerte! Ma il Milan vuole tenerlo