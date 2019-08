Nikola Kalinic, dopo le recenti annate flop, potrebbe avere una nuova chance in Italia: la Roma sembra molto interessata all’attaccante croato.

Già nelle scorse settimane si era parlato della possibilità, fino a quel momento poco concreta, di rivedere Nikola Kalinic in Serie A nella prossima stagione.

Un’eventualità che oggi pare essere diventata molto più probabile: l’ex attaccante del Milan, come riporta anche la Gazzetta dello Sport, è vicino all’approdo alla Roma. La società giallorossa mercoledì scorso ha intavolato i discorsi con l’Atletico Madrid, pronto a sua volta ad agevolare la partenza di Kalinic anche con la formula del prestito più diritto di riscatto.

Il croato viene da un paio di anni davvero disastrosi: fischiato e contestato dai tifosi del Milan dopo l’anonimo stagione 2017-2018, conclusa con sole sei reti in trentuno presenze complessive. Il suo passaggio all’Atletico non è andato meglio, visto che nello scorso campionato ha totalizzato soltanto due reti da comprimario, venendo considerato una semplice riserva agli attaccanti titolari.

Senza dimenticare la sua ‘cacciata’ dal ritiro della Nazionale croata durante i Mondiali 2018 per via di un litigio con il c.t. Dalic. Un gesto sconsiderato che gli ha fatto perdere la possibilità di diventare vice-campione del mondo. Ora spunta l’ipotesi Roma, che nel caso in cui riuscisse seriamente a cedere Patrik Schick (ha offerte in Germania) punterebbe su Kalinic per completare l’attacco.

