Tutto lo stato maggiore del Milan era presente oggi all’allenamento giornaliero della squadra di Giampaolo, come ad augurare una buona stagione.

Domenica alle ore 18 inizierà da Udine la stagione ufficiale del Milan di Marco Giampaolo, con la speranza che possa essere un campionato finalmente di alto livello per i colori rossoneri.

Per augurare a staff tecnico e squadra i migliori auguri per una ottima stagione, oggi la dirigenza del Milan si è recata al gran completo presso il centro sportivo di Milanello. L’intenzione era proprio quella di assistere alla seduta giornaliera sul campo e far sentire fiducia e presenza stabile da parte dello stato maggiore.

Come riporta Acmilan.com, alla sessione mattutina erano presenti a bordo campo il presidente Paolo Scaroni, il direttore tecnico Paolo Maldini, il direttore sportivo Frederic Massara e l’amministratore delegato Ivan Gazidis. Assente, tra i membri principali della società, soltanto Zvonimir Boban, probabilmente alle prese con oneri lavorativi particolari.

I dirigenti hanno assistito dunque dal vivo a quello che è stato il penultimo allenamento del Milan prima dell’inizio del campionato. Il gruppo rossonero ha lavorato molto sugli esercizi tattici, in particolare sulle palle inattive. Domani sarà giorno di vigilia: prevista la rifinitura sul campo alle ore 10:30 e successivamente, intorno alle 12:45, andrà in scena dalla sala stampa la prima conferenza pre-match della stagione di mister Giampaolo.

