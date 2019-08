Marco Giampaolo sabato sosterrà la conferenza stampa da Milanello alla vigilia di Udinese-Milan. Ecco le informazioni per seguirla in diretta streaming.

Domenica alla Dacia Arena il Milan di Marco Giampaolo fa il proprio debutto nel campionato Serie A 2019/2020. Alle ore 18 andrà in scena l’attesa sfida contro l’Udinese di Igor Tudor.

Sabato, alla vigilia del match di Udine, il mister rossonero sosterrà la consueta conferenza stampa a Milanello. Giampaolo parlerà a partire dalle ore 12:45 presso la sala stampa del centro sportivo di Carnago. I tifosi potranno seguire l’intervento dell’allenatore in diretta streaming su PC, smartphone e tablet sia tramite la pagina Facebook ufficiale del club che attraverso l’applicazione AC Milan Official App recentemente annunciata.

Per Giampaolo quella della Dacia Arena sarà la prima partita ufficiale da allenatore rossonero, pertanto ci tiene a uscire con i 3 punti da Udinese-Milan. L’ultima sfida in Friuli ha visto il Diavolo vincere al 97′ grazie alla rete del capitano Alessio Romagnoli. Sarà interessante vedere con che formazione il mister deciderà di schierare la propria squadra domenica alle ore 18.

