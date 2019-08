Nicolò Schira ha dato gli ultimi aggiornamenti su Angel Correa. C’è stato un incontro fra l’agente del giocatore e l’Atletico Madrid in queste ore.

Tiene ancora banco la questione Angel Correa per il calciomercato del Milan. La dirigenza rossonera lo ha individuato come rinforzo ideale per l’attacco di Marco Giampaolo. La trattativa con l’Atletico Madrid è (ancora) difficile.

A fine luglio sembrava fatta: Correa al Milan e André Silva al Monaco. L’affare coi monegaschi però è saltato e di conseguenza anche quello per l’argentino. L’uscita dell’ex Porto è fondamentale per un acquisto del calibro (economico) del numero dieci Colchonero. I rossoneri non hanno mollato ma senza allontanarsi troppo dalle proprie condizioni. La richiesta è di 50 milioni, l’offerta è di 38-40 milioni più bonus. E da lì non ci si schioda. Almeno per ora.

Atletico Madrid, offerta Milan per Correa bassa

La prossima settimana è previsto un summit fra Zvonimir Boban a l’Atletico Madrid per provare a sbloccare la trattativa. Intanto Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto di calciomercato, ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla questione. Stando alle sue informazioni, l’agente di Correa, Jimenez, avrebbe incontrato i Colchoneros in queste ore per ribadire la volontà del ragazzo: il trasferimento al Milan.

Gli spagnoli però considerano ancora troppo bassa l’offerta dei rossoneri e non hanno intenzione, per il momento, di abbassare le proprie pretese. Ecco perché il prossimo summit con Boban sarà decisivo per questa trattativa. Il tempo stringe, ormai manca poco alla chiusura dei giochi. Il Milan deve prendere una seconda punta e c’è grande insistenza per Correa.

Poco fa Diego Pablo Simeone, in merito a questo argomento, ha detto che “ci penserà la società“. Dichiarazioni che fanno pensare che c’è la forte volontà di lasciar andare l’argentino. Che dovrebbe fare spazio ad un nuovo acquisto (oggi si è parlato di contatti con il brasiliano Everton). Ma la politica dell’Atletico è chiara: Correa è in vendita ma solo per le cifre stabilite. D’altra parte, il Milan non vuole sottostare a condizioni altrui. Tiro e molla infinito.

