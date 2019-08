Milan, pronto il blitz finale per Angel Correa: in vista del rush finale di mercato, Zvonimir Boban è pronto a volare a Madrid per definire la situazione. Le ultime

Milan e Angel Correa, pronta l’accelerata. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, Zvonimir Boban, la prossima settimana, è pronto a mettersi in viaggio direzione capitale spagnola.

Si tratterà dell’ultimo assalto rossonero, col Chief Football Officer milanista che proverà a definire la situazione e a regalare a Marco Giampaolo il grande rinforzo finale.

Milan-Correa, il nodo

Iniziata con una forbice di circa 12 milioni, tra i 38 più bonus offerti e 50 più bonus richiesti, la trattativa è andata avanti per settimane fra accelerazioni e frenate. Il giocatore, nelle ultime ore, anche ha ribadito la sua volontà: ossia lasciare i Colchoneros per abbracciare la nuova avventura milanista.

Tuttavia, il puzzle non è ancora completo e il calciatore al momento è bloccato. Diego Simeone, infatti, aspetta prima Rodrigo per il reparto avanzato. E senza il brasiliano del Valencia, l’argentino non partirà.

Correa nel frattempo scalpita, anche perché è stufo di essere impiegato da esterno nel 4-4-2 di Simeone: da trequartista, si sente sacrificato. E Boban, che nella sua carriera ha vissuto situazioni tatticamente simili, è il primo sponsor del 24enne argentino. Tuttavia servirà anche liquidità per l’assalto decisivo, possibile al momento solo attraverso una cessione importante.

Kessie blocca l’affare?

Perse le speranze di piazzare André Silva al Valencia, l’auspicio, adesso, resta Frank Kessie nel mirino del Monaco. Dalla Francia è arrivata un’offerta di 27 milioni, giudicata interessante dal Milan che ne aveva sborsati 28 due estati fa. Ma per il momento – rivela la rosea – è proprio Kessie a non essere convinto.

Il giocatore, inoltre, ha chiesto 4 milioni di ingaggio, il che – aggiunge il quotidiano – sembra più che altro una manovra per scoraggiare il possibile acquirente. L’ex Atalanta vorrebbe una squadra che disputa la Champions League per lasciare il Diavolo, ma non è detto che non ci ripensi e anche questa è una possibilità che spinge il Milan sulla via di Madrid.

La spedizione madrilena, inoltre, potrebbe riservare sorprese anche sponda Real. Florentino Perez ha infatti dato appuntamento a fine mercato, dove potrebbe piazzare Mariano Diaz e altri esuberi di Zinedine Zidane. Priorità tuttavia alla sponda Atlético per il Milan: con la sua diplomazia, Boban cercherà di convincere i dirigenti dell’Atletico della bontà di un affare ottimo e necessario per tutti.

