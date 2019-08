Il Monaco sembra insistere per Franck Kessie e ha migliorato la propria offerta al Milan per il cartellino. L’ivoriano finora ha fatto sapere di voler restare a Milano.

Proseguono le indiscrezioni che danno il Monaco in forte pressing per l’acquisto di Franck Kessie. A centrocampo Leonardo Jardim vuole un rinforzo e la dirigenza sta cercando di accontentarlo.

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la prima offerta da circa 25 milioni di euro è stata nettamente respinta dal Milan. Però dal Principato sarebbe giunto un rilancio e la nuova proposta da 30-35 milioni (vanno chiariti bene i dettagli) sarebbe più in linea con la valutazione del Diavolo. I colleghi si spingono a dire che tra i club ci sarebbe persino un accordo.

Monaco, pressing per Kessie: nuova offerta al Milan?

A mancare per concludere la trattativa sarebbe l’ok di Kessie, che finora si è detto desideroso di rimanere a Milano. Durante questa giornata è trapelato in modo chiaro il suo intento di non cambiare squadra. Da capire se la sua volontà possa cambiare, magari in caso di proposta di ingaggio particolarmente alta, oppure se ci sarà netta chiusura ad un eventuale trasferimento nel Principato di Monaco.

Il Milan ha Kessie a bilancio per 19,2 milioni come valore residuo e potrebbe fare una plusvalenza da oltre 10 milioni in caso di cessione. Però restiamo dubbiosi sull’operazione, considerando che la partenza dell’ivoriano costringerebbe la dirigenza a comprare un sostituto. E con la finestra del calciomercato estivo che si avvicina alla conclusione probabilmente è più saggio concentrarsi sulle priorità, come liberarsi di altri esuberi e rinforzare l’attacco. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Non resta che attendere.

