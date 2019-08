Problemi fisici per Lucas Biglia, che rischia di rimanere fuori dalla lista convocati per Udinese-Milan. Il suo posto in regia può andare ad Hakan Calhanoglu.

Marco Giampaolo rischia di perdere Lucas Biglia per Udinese-Milan, partita che domenica segnerà l’esordio della squadra nel campionato Serie A 2019-2020. Per l’argentino un problema all’adduttore sinistro accusato oggi in allenamento.

Domani si capiranno meglio le condizioni dell’ex capitano della Lazio. Infatti, in mattinata ci sarà l’allenamento di rifinitura e l’eventuale assenza del giocatore chiarirà ogni dubbio. Poi alle 12:45 è prevista la conferenza stampa del mister a Milanello e lui sarà certamente fornire tutte le informazioni necessarie su Biglia.

Udinese-Milan: Calhanoglu sostituisce Biglia in regia. Kessie e Paquetà scalpitano

Intanto si studiano le alternative in caso di forfait del centrocampista sudamericano. La soluzione più logica è quella di spostare Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista, già occupato nella recente amichevole contro il Cesena. Il turco ha tecnica e visione di gioco per ricoprire tale posizione, anche se gli manca qualcosa in quanto a interdizione. Per questo Giampaolo potrebbe affiancargli un mastino come Franck Kessie sul centrodestra della mediana.

Da mezzala sinistra potrebbe invece agire Lucas Paquetà, desideroso di vivere una stagione da protagonista confermando quanto di positivo fatto in quella passata. Con le sue elevate qualità tecniche rappresenta certamente un valore aggiunto nella squadra. Nel pre-campionato Giampaolo ha spesso usato Fabio Borini come mezzala, seppur a destra, e dunque attenzione pure ad un suo eventuale impiego dal primo minuto.

