Lo Sporting Lisbona è interessato ad André Silva, ma solo in prestito. Per il Milan si fa ormai difficile cedere il giocatore a titolo definitivo.

Una prima di campionato orribile per il nuovo Milan. Contro l’Udinese, alla ‘Dacia Arena’, arriva la sconfitta per 1-0 con rete di Becao. Prestazione pessima quella degli uomini di Marco Giampaolo, molto lontani dalla forma migliore (sotto ogni aspetto).

Frederic Massara, nel pre-partita, ha parlato di organico completo. Ma è chiaro che in quest’ultima settimana si proverà a fare qualche altro colpo. Per riuscirci, però, è fondamentale cedere, e il nome di André Silva resta centrale. C’è lo Sporting Lisbona, dopo il fallimento della trattativa col Monaco e gli interessi poco concreti delle spagnole (Valencia su tutte). Il giocatore gradirebbe il ritorno in Portogallo, ma i biancoverdi hanno già posto le loro condizioni.

Stando a quanto riportato dalla giornalista Claudia Garcia, lo Sporting è disposto ad acquistare André Silva soltanto in prestito. Adesso, quindi, risulta molto difficile per il Milan cederlo a titolo definitivo. Si potrà lavorare più seriamente alla solita formula di prestito con opzione di acquisto, la stessa utilizzata lo scorso anno per il passaggio al Siviglia.

Senza l’uscita del portoghese, per il Diavolo si complica il mercato in entrata. C’è la volontà di andare fino in fondo su Angel Correa, nonostante le smentite di Massara. L’Atletico Madrid è disposto a cederlo a cifre molto alte. Che il Milan ad oggi non può proporre. L’addio di André Silva però può sbloccare il tutto. Ma ora il tempo stringe.

Lo #Sporting vuole #AndreSilva, ma in prestito. Sarà molto difficile venderlo ora, credo di più a un prestito con opzione di acquisto. Stesso scenario per #JoaoMario. #milan #inter — Claudia Garcia (@claubgarcia) August 25, 2019

