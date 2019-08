Un esordio da dimenticare per il Milan, sconfitto dall’Udinese alla ‘Dacia Arena’. Una prestazione pessima quella della squadra di Marco Giampaolo: nessuno dei nuovi concetti tattici è stato proposto in campo dai rossoneri.

Male anche Fabio Borini, schierato nel ruolo di mezzala. In precampionato è stato uno dei migliori per intensità e adattamento. Stasera invece ha fatto tanta fatica. Intervistato da Milan TV, l’ex Sunderland ha parlato così del match: “Cosa non ha funzionato? Il risultato in primis. Ma a questo processo va data fiducia. Abbiamo cambiato tanto nel modo di vedere la partita. L’Udinese l’ha preparata bene. Il campionato è lunghissimo“.

Sugli episodi arbitrali Borini glissa: “La differenza la fa il non concedere il gol e lo stare concentrati sulla partita”. Sul nuovo ruolo da mezzala: “L’ampiezza dipende dall’avversario. Suso non è riuscito a trovare palloni perché c’era molta densità, le mezzali devono sacrificarsi per trovare altri sbocchi. Devo migliorare tanto in questo ruolo ma ho determinazione”.

Infine il numero undici rossonero commenta il lavoro di mister Giampaolo: “E’ la prima partita ma questo non basta, dobbiamo dare fiducia al processo, a quello che si sta progettando in società. Le idee del Mister sono da Milan e determinanti nel gioco”.

