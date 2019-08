Nessun tiro in porta del Milan nel primo tempo contro l’Udinese. Non succedeva dal derby di ottobre 2018.

Un primo tempo da dimenticare quello del Milan alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese. Approccio pessimo alla gara per gli uomini di Marco Giampaolo, incapaci di imporre il proprio gioco e a lungo dominati dai friulani.

Nessuna delle due squadre in questi primi 45′ ha tirato in porta. OptaPaolo sul proprio profilo Twitter ci fornisce un dato molto interessante che riguarda la squadra rossonera. Era dal derby di ottobre 2018 contro l’Inter che il Milan non chiudeva il primo tempo senza mai tirare in porta. Questo sottolinea quanto il Diavolo sia completamente un cantiere ancora aperto.

Numeri che certificano la brutta prestazione dei rossoneri in questa prima parte del debutto nella nuova Serie A. Male il centrocampo, con tanti errori tecnici da parte di Lucas Paquetà, Fabio Borini e Jesus Suso. Hakan Calhanoglu, nell’inedito ruolo di regista, ha toccato molti palloni ma senza mai trovare gli sbocchi giusti. Poco supporto da parte di Rodriguez e Calabria.

Molto male anche Samu Castillejo, a parte un’azione individuale intorno alla mezz’ora di gioco. Conferma che in quel ruolo c’è bisogno di un nuovo innesto (in attesa dell’esplosione di Rafael Leao). Tanto movimento anche per Krzysztof Piatek, ma ancora troppo lontano dalla porta.

