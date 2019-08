La diretta live con gli aggiornamenti in tempo reale di Udinese-Milan, prima partita della squadra di Marco Giampaolo nel campionato Serie A 2019/2020.

Inizia il campionato Serie A 2019/2020 anche per il Milan, che oggi sfida l’Udinese alla Dacia Arena. Un avvio sulla carta non troppo difficile, però il campo friulano si è rivelato più volte ostico per i rossoneri. La squadra di Marco Giampaolo non può sottovalutare quella di Igor Tudor.

15′ – Su un cross di Larsen, Pussetto sfiora di testa e Borini mette in angolo non senza qualche brivido.

12′ – Tentativo col sinistro di Lasagna, che però non trova la porta.

10′ – Nessun pericolo concreto dopo i primi 10 minuti di partita.

8′ – Punizione di Calhanoglu da posizione interessante, ma il turco colpisce la barriera.

5′ – I bianconeri chiudono bene gli spazi, difficile per il Diavolo sfondare.

3′ – Equilibrio in questi primissimi minuti di gara.

18:03 – E’ iniziata la sfida alla Dacia Arena!

17:50 – Da ricordare che l’ultimo Udinese-Milan del 4 novembre 2018 finì 0-1 grazie al gol al 97′ del capitano rossonero Alessio Romagnoli.

Ore 17:45 – Manca solamente un quarto d’ora al fischio iniziare del match di Udine. A dirigere l’incontro l’arbitro Fabrizio Pasqua.

The lads are getting ready to begin a brand new season 💪🏻🔴⚫ I ragazzi sono pronti per l’inizio di una nuova stagione 💪🏻🔴⚫#UdineseMilan #ForzaMilan pic.twitter.com/mEUDlbx6tZ — AC Milan (@acmilan) 25 agosto 2019

Le formazioni ufficiali di Udinese-Milan

Alle ore 18 calcio di inizio di Udinese-Milan, partita valida per la prima giornata del campionato Serie A 2019/2020. La squadra rossonera ci tiene a partire bene in questa stagione e cercherà di conquistare 3 punti molto importanti. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dagli allenatori, Tudor e Giampaolo.

UDINESE (3-5-2): Musso; Rodrigo Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Jajalo, Mandragora, Pezzella; Pussetto, Lasagna. A disp.: Perisan, Andrade, Sierralta, Opoku, De Paul, Wallace, Sema, Nuytnck, Nestorovski, Ilija, Barak, De Maio, Teodorczyk. All.: Tudor

MILAN (4-3-1-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Borini, Calhanoglu, Paquetà; Suso; Piatek, Castillejo. A disp.: Soncin, A. Donnarumma A, Bennacer, Bonaventura, Conti, Leao, Andre Silva, Krunic, Duarte, Gabbia, Kessie, Laxalt. All.: Giampaolo

