Esordio amaro per il nuovo Milan di Marco Giampaolo. Alla ‘Dacia Arena’ vince l’Udinese per 1-0 con gol di Becao di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tanti errori tecnici da parte dei rossoneri, confusi e con poche idee.

L’allenatore rossonero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la gara: “Perdere non va mai bene, è chiaro che la partita mi ha dato molte indicazioni, nel senso che riesci a leggere le cose che riusciamo a fare bene e quelle meno bene. Vado oltre il risultato e cerco di fare un’analisi più approfondita dello svolgimento della partita, l’interpretazione. Nella sconfitta ci sono tanti spunti su cui riflettere“.

Sull’atteggiamento mentale della squadra: “Pigrizia no. Il possesso palla deve avere uno sviluppo migliore. Questa partita, al di la del risultato, dà indicazioni diverse“.

Sulle mosse di mercato: “Il mercato non mi interessa, è una mancanza di rispetto per i miei. Faccio riflessioni sulla partita, dei tre davanti se hanno le caratteristiche di cui io chiedo, magari hanno altre corde. Lo spunto è la specificità di fare cose rispetto ad altre“.

Sui dubbi episodi arbitrali: “Anche quello è un dettaglio che sposta l’esito di una partita. Il fallo di mano poteva essere rigore. Io credo che il fallo di mano in area debba essere ad interpretazione dell’arbitro. Questa nuova regola non mi piace. Mi ripeto: la mia visione è quella di un Milan diverso nelle soluzioni offensive“.

Giampaolo apre a possibili cambi di modulo: “Non è solo Suso o Castillejo, ma anche Piatek. Ha movimenti da prima punta. Suso può giocare da trequartista, ma è il finalizzatore che ha caratteristiche diverse. Bisogna farli giocare nel loro habitat naturale. Nuovo modulo? Bisogna lavorare diversamente. Rischi di snaturarli. I tre davanti devono recitare un copione diverso”.

Ancora sui possibili cambiamenti in avanti: “Fino ad oggi non avevo avuto avvisaglie. Pensavo che il problema fosse soltanto Suso e invece non è così. Dobbiamo tenere da parte molte cose fatte bene per principio e riorganizzare quelli lì davanti per metterli nella condizione migliore. L’avrei detto anche se avessimo vinto. Siamo sterili“.

