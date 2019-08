Igor Tudor felice per la vittoria ottenuta in Udinese-Milan all’esordio in campionato. Un successo conquistato senza demerito alla Dacia Arena di fronte al pubblico friulano.

L’Udinese sorprende il Milan alla prima partita ufficiale di Marco Giampaolo sulla panchina rossonera. I friulani hanno vinto 1-0 nel primo turno del campionato Serie A 2019/2020.

Igor Tudor ovviamente soddisfatto di aver cominciato con i 3 punti. Queste le sue prime parole ai microfoni di Sky Sport: «Vittoria meritata, mi complimento con i miei giocatori. Abbiamo saputo soffrire quando c’era da soffrire e attaccare quando bisognava attaccare. Sono felice, era importante iniziare bene. Vincere in casa contro un avversario così, non potevamo chiedere di meglio. Però adesso serve voltare pagina e pensare alla prossima partita col Parma».

Tudor sul Milan di Giampaolo si sente positivo per il futuro, nonostante la prestazione molto negativa di oggi in Friuli: «Penso che loro faranno una grande stagione, hanno un allenatore molto bravo e ci sono persone capaci in società. Maldini e Boban lo sono certamente. Normale che all’inizio con un nuovo tecnico possano esserci delle complicazioni. Però sono convinto che il Milan sarà protagonista in questa annata».

