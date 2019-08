Arrivano altre voci di conferma sull’interessamento dell’Espanyol per André Silva, visto che alla squadra catalana serve un centravanti nuovo.

Nella giornata di oggi, dopo le delusioni della prima di campionato, in casa Milan si torna a parlare di trattative di calciomercato in entrata ed in uscita.

In mattinata si è parlato di un nuovo interessamento per André Silva, esubero del Milan che in questi giorni potrebbe valutare tutte le eventuali proposte per lasciare i rossoneri, nonostante ieri il d.s. milanista Ricky Massara lo abbia elogiato dichiarandolo pronto ad aiutare la causa rossonera.

André Silva, non solo Sporting Lisbona: c’è anche l’Espanyol

Conferme dalla Spagna: l’Espanyol punta André Silva

Le voci odierne parlano dell’Espanyol sulle tracce di André Silva. L’attaccante portoghese, cercato di recente anche dallo Sporting Lisbona, avrebbe ricevuto le avance della formazione catalana, alla ricerca di una punta.

Secondo il portale spagnolo Sport.es, verrebbero confermate le indiscrezioni sull’ipotesi Espanyol. I catalani devono assolutamente rimpiazzare la cessione recente del centravanti Borja Iglesias al Betis Siviglia e dunque starebbero valutando anche il numero 27 del Milan come colpo last-minute in attacco.

Sul piatto una proposta di prestito con diritto di riscatto, che sembra porre l’Espanyol in pole per l’ingaggio di André Silva, visto che sempre i media spagnoli parlano di una interruzioni nei precedenti dialoghi tra Milan e Sporting, viste le condizioni poco favorevoli poste dai portoghesi per l’acquisto del classe ’95.

André Silva dunque opzione concreta per la seconda squadra di Barcellona, anche se El Mundo Deportivo, noto quotidiano sportivo iberico, parla in realtà di un’altra opzione: sarebbe l’argentino Jonathan Calleri la prima scelta per l’attacco dell’Espanyol. Il centravanti classe ’93 è di proprietà del ‘fondo’ uruguayano Deportivo Maldonado e potrebbe giungere in Spagna (dove ha già giocato con l’Alaves) già nei prossimi giorni.

