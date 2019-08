Già prima di Udinese-Milan tra Marco Giampaolo e i dirigenti c’era già stato un confronto sulla possibilità di tornare al modulo 4-3-3.

Dopo la sconfitta contro l’Udinese alla Dacia Arena, in casa Milan è tempo di riflessioni. Ieri non ha funzionato praticamente nulla, nonostante il lavoro portato avanti in queste settimane da Marco Giampaolo.

Uno dei temi caldi di queste ore è il possibile cambio di modulo. Sembra che il 4-3-1-2 non sia adatto per sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori oggi in organico. Pertanto, sta emergendo la possibilità di ritornare al 4-3-3. Lo stesso allenatore nel post-partita di Udine non ha escluso l’ipotesi.

Milan, si cambia modulo? Giampaolo e società già a confronto

Pochi minuti fa Sky Sport ha rivelato che Giampaolo e i dirigenti si erano confrontati sull’eventuale cambio di disposizione tattica già prima di Udinese-Milan. Non è un argomento spuntato a sorpresa in seguito alla sconfitta nella prima giornata del campionato Serie A 2019/2020. Adesso bisognerà vedere negli allenamenti se effettivamente il mister adotterà il 4-3-3 in vista di Milan-Brescia.

Modificando il modulo, ovviamente scomparirebbe la figura del trequartista. Jesus Suso, finora impiegato come fantasista alle spalle delle due punte nel 4-3-1-2, tornerebbe ad agire come esterno destro offensivo. Lo spagnolo nella posizione a lui maggiormente congeniale potrebbe dare un apporto superiore. Forse anche Krzysztof Piatek ne gioverebbe. Da capire chi, eventualmente, giocherebbe sulla fascia sinistra.

