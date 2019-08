Calciomercato Milan: sembra sfumare l’ipotesi Espanyol per André Silva, dato che il club di Barcellona ha annunciato di aver ingaggiato l’attaccante Jonathan Calleri.

André Silva non sarà un giocatore dell’Espanyol. Nonostante le voci su interesse da parte del club catalano, in realtà il futuro del centravanti del Milan non sarà a Barcellona.

Infatti, in questi minuti l’Espanyol ha comunicato ufficialmente di aver preso Jonathan Calleri. E’ lui il rinforzo per sostituire Borja Iglesias, finito al Betis Siviglia, nel reparto d’attacco. Un’operazione conclusa con il Deportivo Maldonado con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro.

Calciomercato Milan, niente Espanyol per André Silva: ingaggiato Calleri

Calleri è reduce da una stagione in prestito all’Alaves con 9 gol e 2 assist collezionati in 36 presenze. La società spagnola ha deciso di puntare sul 25enne argentino, considerato l’innesto ideale per l’attacco. Aver avuto la possibilità di prenderlo in prestito ha fatto la differenza. Infatti, André Silva non veniva concesso dal Milan con la medesima formula e pertanto l’Espanyol ha intensificato i contatti col Deportivo Maldonado arrivando all’accordo.

Da capire quale potrà essere il futuro di André Silva, cercato anche dallo Sporting Lisbona e da alcune società della Liga. Paolo Maldini e Frederic Massara sperano di riuscire a cederlo in questi giorni. Anche l’agente Jorge Mendes lavora per trovare una sistemazione al proprio assistito, da tempo ritenuto fuori dal progetto tecnico-tattico di Marco Giampaolo seppur regolarmente aggregato al gruppo e pure convocato per Udinese-Milan.

Sky – Milan-Juventus, possibile summit per Demiral: offerta pronta