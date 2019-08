Blitz di Zvonimir Boban a Madrid nelle prossime ore: obiettivo Angel Correa, ma dalla sponda Real spunta anche la clamorosa idea riguardante James Rodriguez. Le ultime

Accelerata Milan sul fronte mercato. Dopo il passo falso di Udine, la società rossonera si riaffaccia a Madrid per ben due obiettivi: oltre all’oramai noto Angel Correa, spunta a sorpresa anche James Rodriguez del Real Madrid.

Come infatti riferisce Alfredo Pedullà attraverso il proprio sito, il Chief Football Officer rossonero, Zvonimir Boban, è atteso nella capitale spagnola proprio nelle prossime ore. La missione è nota: rinforzare il Diavolo. In un modo o nell’altro.

Milan, blitz a Madrid di Boban

La prestazione insipida della Dacia Arena, infatti, ha detto con chiarezza che il Milan ha disperatamente bisogno di un attaccante esterno, il che permetterebbe a Marco Giampaolo di passare a un più idoneo 4-3-3 come anche lo stesso allenatore ha fatto intuire dopo la sconfitta.

Così a Madrid si cercheranno di capire i margini con l’Atlético Madrid per una telenovela che va avanti da settimane. La situazione resta in fase di stallo per due motivi: in primis la richiesta degli spagnoli, la quale non si smuove dai 50 milioni di euro, poi incide la difficoltà del club nel cedere André Silva.

Spunta anche James Rodriguez

Intervenuto ieri in merito sulla questione, Boban si è espresso così sulla vicenda Correa: “Il Milan è una società corretta e elegante, e quindi non farà mai leva sulla volontà del giocatore. Figuriamoci in questo caso, visto il grande rispetto che nutriamo per l’Atletico Madrid e il presidente Gil, che è un amico”.

Intanto – come riferisce appunto Pedullà – il blitz nella capitale spagnola sarà utile anche sponda blancos. E l’ultimissima idea è Rodriguez, proposto al club milanista lo scorso 25 luglio e per il quale ora bisogna verificare la disponibilità legata anche ad altre operazioni. Sullo sfondo resta anche Mariano Diaz, anche se Florentino Perez sembrerebbe non aver preso ancora una decisione definita.

