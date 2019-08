Ufficiale la risoluzione del contratto di Ivan Strinic, terzino del Milan che ha scelto, in collaborazione con il suo club, di sciogliere il precedente accordo.

La notizia era già certa da qualche giorno, confermata anche stamattina dal meeting nella sede di Casa Milan.

Ma poco fa è arrivata la nota ufficiale del club rossonero riguardo la risoluzione del contratto di Ivan Strinic. Il terzino croato classe ’87 non rientrava nei piani tecnici del Milan di Marco Giampaolo, dunque ha scelto, in accordo con la sua ormai ex società, di effettuare la rescissione contrattuale.

Questa la nota ufficiale pubblicata da Acmilan.com: “AC Milan (il Club) comunica di aver rescisso consensualmente il contratto con il difensore Ivan Strinic. Il Club augura al calciatore le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

Sfortunata la carriera rossonera del terzino croato, che dopo il Mondiale 2018 giocato con la propria Nazionale ha riscontrato un difetto cardiaco piuttosto delicato. La sua esperienza al Milan dunque è iniziata con mesi di terapie e riposo, per poi rientrare senza riuscire a dare una mano alla squadra di Gattuso.

Neanche mister Giampaolo ha avuto intenzioni serie con Strinic, considerato una terza-quarta scelta sulla corsia mancina. Per lui nessuna presenza ufficiale con la prima squadra ma solo qualche apparizione in amichevole durante l’estate 2019.

In bocca al lupo dunque a Strinic, che potrà ora decidere autonomamente cosa fare, se accettare un’offerta altrove oppure valutare un eventuale incarico diverso da quello di calciatore.

