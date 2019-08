Tante analogie tra Maurizio Sarri, tecnico della Juventus, e Marco Giampaolo, attuale allenatore del Milan. Dalla gavetta fino al modulo tattico.

Tre delle squadre più rilevanti del nostro campionato hanno scelto in estate di cambiare guida tecnica: si tratta della Juventus campione d’Italia e delle due milanesi.

Se l’Inter si è affidata ad un allenatore di spessore internazionale come Antonio Conte, in passato anche commissario tecnico azzurro, Juve e Milan hanno invece puntato a tecnici con valori e idee molto più simili e particolari: i bianconeri hanno scelto Maurizio Sarri, mentre i rossoneri hanno virato su Marco Giampaolo.

Sky – Milan col 4-3-3? Potrebbero cambiare gli obiettivi di mercato

Giampaolo come Sarri: idee di gioco e moduli in evoluzione

Giampaolo e Sarri sono legati da molte questioni, riguardanti il calcio giocato e non solo. I due infatti sono molto amici, come confermato dai diretti interessati: il tecnico toscano passa spesso le vacanze in Abruzzo e fa tappa fissa nella dimora principale di Giampaolo.

Oltre a stimarsi professionalmente, vi sono da segnalare varie analogie tra questi due allenatori italiani. In primis hanno svolto entrambi una lunga e faticosa gavetta in provincia: Sarri ha cominciato ad allenare nel 1990 in Seconda Categoria, salendo lentamente fino alla Serie A, dove ha esordito nel 2014 guidando l’Empoli.

Giampaolo dopo la fine della carriera da giocatore si è invece imposto in provincia prima come osservatore, poi da allenatore in seconda e infine da tecnico vero e proprio, esordendo da giovane in massima serie alla guida dell’Ascoli nel lontano 2005 (pareggiando contro il Milan).

Giampaolo, Sarri e le fortune di Empoli

Empoli è stata per entrambi una tappa fondamentale: Sarri si è fatto conoscere con il bel gioco e con una filosofia molto moderna proprio nel periodo toscano. Giampaolo si rilanciò invece al ‘Castellani’ dopo un periodo lontano dal calcio che conta, tra l’altro grazie al suggerimento di Sarri stesso che lo propose come suo erede al presidente Corsi.

Il bel gioco, fatto di possesso palla, tagli improvvisi e schemi offensivi preparati, è alla base del lavoro dei due suddetti allenatori, che non hanno mai mutato i propri dettami. Sarri è riuscito anche ad esportarli in Premier League, vincendo una Europa League con il Chelsea. Ora tocca a Giampaolo farlo finalmente in una grande piazza come Milano.

Altra e ultima analogia: probabilmente Giampaolo, come Sarri prima di lui, avrà bisogno di cambiare modulo per lavorare al meglio in una ‘big. Nel 2015 l’attuale allenatore della Juve propose nel Napoli il suo classico 4-3-1-2, trovando difficoltà ad esporlo, anche per le caratteristiche non ideali dei suoi calciatori.

Sarri passò al 4-3-3 e fece le fortune dei partenopei, riconosciuti sotto la sua gestione come una delle formazioni più ‘belle’ per estetica calcistica. Giampaolo potrebbe fare lo stesso al Milan: abbandonare il modulo storico a ‘rombo’ per il bene della squadra e appoggiarsi ad un sistema più classico, senza però perdere il succo del suo lavoro e atteggiamento.

Milan, ufficiale: risolto il contratto di Strinic