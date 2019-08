Alcune fonti danno Correa vicino al Milan e altre invece indicano l’affare ancora lontano dalla chiusura. L’Atletico Madrid continua a tenere alto il prezzo.

Non è chiara la situazione legata alla trattativa per il trasferimento eventuale di Angel Correa al Milan. Stanno emergendo indiscrezioni contrastanti in questi giorni di calciomercato.

Secondo alcune fonti, l’operazione sarebbe abbastanza vicina alla chiusura. Un indizio importante è dato dall’assenza dell’argentino all’allenamento dell’Atletico Madrid. Con i soldi derivati dalla cessione di Correa i Colchoneros poi si assicurerebbero Rodrigo Moreno dal Valencia. Tuttavia, altre fonti rivelano che questi affari non sono affatto vicini al lieto esito.

Atletico Madrid-Milan, ancora niente accordo per Correa

Il quotidiano AS, ad esempio, spiega che c’è ancora distanza tra Milan e Atletico Madrid sulla valutazione dell’attaccante sudamericano. L’offerta rossonera sarebbe da 38 milioni di euro, ma la dirigenza spagnola chiede di più per dare il via libera. Ha fatto due controproposte: 43 milioni più il 30% sulla rivendita oppure 50 milioni. Le richieste madrilene continuano ad essere elevate, dunque.

Correa vuole il Milan e c’è già un accordo con l’agente sul contratto. Tuttavia, sembra che la trattativa tra i club sia ancora lontana dalla definizione. Inoltre, non va dimenticato che il Diavolo ha anche André Silva da piazzare e in questo momento la cessione del centravanti portoghese non è affatto vicina. Mancano offerte soddisfacenti e il rapporto tra il calciatore e l’agente Jorge Mendes non attraversa la propria fase migliore.

