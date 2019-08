L’Inter ha chiuso per l’acquisto di Alexis Sanchez dal Manchester United e di Cristiano Biraghi. Visite mediche domani per entrambi.

L’Inter rinforza ulteriormente l’attacco. Dopo Romelu Lukaku, un altro arrivo dal Manchester United: tutto fatto per Alexis Sanchez, che arriverà in prestito secco come riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito ufficiale.

Il cileno dovrebbe arrivare in Italia domani per le visite mediche insieme a Cristiano Biraghi, altro acquisto dei nerazzurri. L’operazione coi Red Devils sarebbe stata definitiva in serata. Un arrivo molto importante per la squadra allenata da Antonio Conte, che adesso inserisce in rosa un altro giocatore di spessore sotto ogni punto di vista.

Al Manchester United non ha di certo brillato ma Sanchez è un profilo di assoluto valore. In questi anni ha vestito le maglie di Barcellona, Arsenal e appunto United: tre squadre molto importanti che gli hanno permesso di crescere in maniera importante sotto tutti i punti di vista.

Ritorna in Italia, dopo l’esperienza straordinaria all’Udinese, più maturo e più forte, anche se è reduce da una stagione molto complicata in Premier League. A Conte il compito di rivalorizzarlo e tirar fuori il meglio da lui. Se ci riuscirà, l’Inter avrà nella propria faretra un’altra freccia di grande livello.

