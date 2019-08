Milan-Brescia, pronto lo scossone di Marco Giampaolo. Non solo il modulo, novità anche negli interpreti: potrebbero essere ben quattro le new entry dalla prossima giornata

Non è solo questione di modulo. Come sottolinea piuttosto Tuttosport oggi in edicola, il Milan dovrà cambiare anche diversi interpreti per uscire subito da questa fase di stallo.

Tra le altre cose, sono stati infatti tanti, troppi, i giocatori fuori dalle proprie reali competenze. Hakan Calhanoglu non è un regista, Suso non è un trequartista e Samuel Castillejo anche ha dimostrato di faticare da seconda punta. E ci sarebbe qualcosa da ridire – aggiunte Ts – anche su Lucas Paquetá e Fabio Borini come mezzali.

Milan-Brescia, le possibili novità di formazione

Per quattro titolari visti a Udine, quindi, è concreto il rischio esclusione. Sabato a San Siro contro il Brescia, per esempio, sicuramente vedremo Ismael Bennacer in regia. Un vero interprete del ruolo e non un surrogato.

Così come l’altra novità in mediana sarà Frank Kessie, malgrado l’imperdonabile dormita su Rodrigo Becão alla Dacia Arena: garantisce più peso a centrocampo. In attacco, invece, spazio a Rafael Leão, perché servono anche qualità e freschezza per aiutare Krzysztof Piatek a uscire da questo stato di torpore.

Infine – conclude il quotidiano – occhio pure ad Andrea Conti: Giampaolo si è lamentato della poca spinta sulle fasce, e chissà che non decida di dare uno scossone anche tra i terzini. Con queste premesse, rischia il posto anche uno tra Ricardo Rodriguez e Davide Calabria (che può giocare anche a sinistra, volendo). Per quanto riguarda il modulo, sarà 4-3-2-1 o al massimo 4-3-3.

