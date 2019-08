Il Milan ha tesserato Tahar Riad, giovane difensore proveniente dal Lione. Nella stagione 2019/2020 giocherà nella Primavera guidata da Federico Giunti.

Il Milan in questo calciomercato estivo non si è mosso solamente per la Prima Squadra. Ci sono stante anche operazioni riguardanti il settore giovanile.

Uno degli innesti presi per il vivaio è Riad Tahar, difensore classe 2002 prelevato dal Lione e che rinforza la Primavera guidata da Federico Giunti. La giovane formazione rossonera è retrocessa nella scorsa stagione e ci sono stati degli interventi per rinforzarla. L’obiettivo è la promozione e la società ha cercato di operare per dare al mister un organico all’altezza.

Tahar è uno degli innesti che servono per migliorare la squadra. Oggi sul sito della Lega Serie A è apparsa l’ufficialità del deposito del suo contratto da parte del Milan. Il difensore francese ha già posato con la maglia rossonera assieme a Paolo Maldini settimana fa, ma di fatto solo da oggi è ufficiale il suo trasferimento nel club. Vedremo col tempo se il ragazzo cresciuto nel Lione si rivelerà un buon rinforzo. La Primavera di Giunti ha bisogno di talenti per crescer e raggiungere gli obiettivi.

