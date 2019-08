Il Torino finora è stato fermo sul calciomercato e sogna qualche colpo. Piace Hakan Calhanoglu, ritenuto non incedibile dal Milan. Prezzo: 20 milioni.

Mancano pochi giorni alla chiusura della sessione estiva del calciomercato e c’è grande attesa di capire che movimenti effettuare il Milan. Il club ha bisogno sia di fare cessioni che di completare la squadra con alcuni rinforzi.

I maggiori indiziati alla partenza sono Diego Laxalt e André Silva. Il primo sembra vicino al Torino, che entro venerdì potrebbe chiudere il suo arrivo alla corte di Walter Mazzarri. Oggi l’agente Ariel Krasouski era a Casa Milan e ha confermato che l’accordo si può raggiungere. Per quanto riguarda l’attaccante portoghese, si sta cercando una soluzione e dalla Germania è emersa l’opzione Schalke 04. Vedremo se nei prossimi giorni si concretizzerà qualcosa.

Torino su Calhanoglu? Il Milan attende offerte

Un altro giocatore che dalle parti di Milanello non è ritenuto incedibile è Hakan Calhanoglu. E’ vero che nelle amichevoli estive e nella prima giornata di campionato il turco ha giocato da titolare, però il suo impiego è più dovuto alla mancanza di alternative che a una precisa volontà di Marco Giampaolo di considerarlo un intoccabile della formazione.

Secondo quanto spiegato oggi da Sportmediaset, sulle tracce di Calhanoglu c’è il Torino. Già qualche giorno fa si era parlato dell’interesse del club granata per il calciatore. Se arrivasse un’offerta da circa 20 milioni di euro, il Milan potrebbe dare il via libera alla cessione del proprio numero 10. A bilancio verrebbe registrata una plusvalenza, visto che il valore residuo dell’ex Bayer Leverkusen si aggira sui 10,6 milioni.

Calhanoglu sarebbe un ottimo colpo per il Torino, però l’ingaggio non può non essere considerato un ostacolo all’affare. Il centrocampista turco percepisce circa 2,5 milioni netti annui (4,6 lordi) e ci sarà eventualmente da trattare su questo aspetto, ammesso che i granata si facciano concretamente avanti nei prossimi giorni.

