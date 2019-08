Il Milan e i dubbi degli ultimi giorni di calciomercato. Secondo Sky Sport 24 José Angel Correa può saltare, con i rossoneri alla ricerca di un esterno.

La situazione in casa Milan continua ad essere poco chiara. Quando mancano cinque giorni alla chiusura del calciomercato, non si è riuscito a liberarsi ancora del cartellino di André Silva, mentre José Angel Correa non è ancora arrivato.

Come se non bastasse, c’è anche la pressione della pessima prestazione fatta contro l’Udinese, che non lascia tranquilli nessuno. Marco Giampaolo ha annunciato un possibile cambio modulo in avanti, con una dispozione diversa rispetto al trequartista (Suso) e le due punte. Probabile che cambi qualcosa in Milan-Brescia di sabato prossimo.

Milan, i dubbi mercato: Correa o un esterno?

Si va infatti verso un modulo più vicino al 4-3-3 di gattusiana memoria, con la certezza di schierare Krzysztof Piatek più in zona centrale. Peppe Di Stefano a Sky Sport 24 ha riferito: “Bisogna ridare la centralità a Piatek e con il Brescia così dovrebbe essere: guiderà lui l’attacco rossonero come punta centrale”.

Il potenziale cambio modulo deciso da Giampaolo, ha portato diversi dubbi al Milan sull’acquisto di José Angel Correa. Ecco perché, forse, non c’è stata l’offensiva definitiva in queste ore.

“Con il cambio modulo – fa notare Di Stefano a Sky Sport 24 – l’obiettivo che stanno cercando i rossoneri è leggermente cambiato, perchè oggi si cerca un esterno sinistro. Il nome è quello di Everton Soares, anche se è un po’ più complicato, perchè il mercato chiude lunedì e ci sono i documenti che dovrebbero arrivare dal Sudamerica. Fino ad una settimana fa ero convinto che il Milan prendesse Correa, oggi un po’ meno“.

Ed effettivamente le voci che circolano in queste ore sembrano andare verso questa direzione: ovvero che la trattativa tra Milan e Atletico Madrid sia vicina a saltare. La mancata cessione di André Silva non sta permettendo ai rossoneri di alzare l’offerta ai Colchoneros. Si attendono ulteriori novità nelle prossime ore.

