Donnarumma e Calabria hanno pubblicato messaggi social dopo la sconfitta contro l’Udinese. I due giocatori del Milan guardano avanti con positività.

Una prima giornata disastrosa per il Milan, sconfitto dall’Udinese per 1-0. Un inizio tutt’altro che entusiasmante per Marco Giampaolo, bersagliato dalle critiche per la formazione scelta e il gioco espresso dalla squadra.

I tifosi sui social parlano già di fallimento e c’è addirittura chi chiede la testa dell’allenatore, dopo soltanto la prima partita. Intanto a Milanello si lavora per il cambio di sistema di gioco anticipato dall’allenatore nel post-Udine. Il mister vuole dare nuova centralità a Krzysztof Piatek e allargare il raggio d’azione di Jesus Suso e della seconda punta, che sia Samu Castillejo, Rafael Leao o Hakan Calhanoglu.

La squadra vuole dare subito una risposta contro il Brescia sabato pomeriggio a San Siro, la prima in casa: sono previsti circa 50mila spettatori. Un numero straordinario e a cui il Milan deve dare soddisfazione con una buona prestazione. Intanto sono arrivati i messaggi social di Gianluigi Donnarumma e Davide Calabria.

“Entusiasmo e positività” ha scritto il portiere sotto ad una fotto che lo ritrae sorridente durante l’allenamento. Più articolato il messaggio del terzino, molto criticato in questi giorni: “È stata una falsa partenza, che brucia ancora. Ma serve guardare avanti, con rabbia. Con fiducia, forza e convinzione. Insieme alla nostra gente, che non vediamo l’ora di riabbracciare sabato a San Siro“.

