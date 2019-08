Secondo Gianluca Di Marzio è fatta per il passaggio di Laxalt al Torino. Affare in dirittura d’arrivo. Si chiuderà nella giornata di domani.

Sembra finalmente arrivata alla fine la telenovela Diego Laxalt. Il suo agente oggi ha incontrato il Milan nuovamente in sede. Dopo l’incontro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei cronisti presenti.

Un summit proficuo perché pare che l’affare si sia finalmente sbloccato. Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, è fatta per il passaggio dell’uruguagio ai granata. La formula dovrebbe essere quella già riportata in questi giorni: prestito oneroso di 500mila euro con diritto di riscatto a 11,5 milioni. Lo stipendio di 1,4 milioni sarà versato tutto da Urbano Cairo.

Nel pomeriggio c’erano alcune indiscrezioni che parlavano di brusca frenata in questa trattativa. Invece, almeno stando all’esperto giornalista di Sky Sport, l’affare è finalmente in dirittura d’arrivo. Nelle prossime ore è attesa quindi l’ufficialità dopo le consuete visite mediche. Domani il giocatore sarà in città per svolgere il solito iter.

Chiaramente il discorso è rinviato a domani perché il Torino adesso è impegnato contro il Wolverhampton in Europa League. Dovrà ribaltare il 3-2 dell’andata per accedere alla fase a gironi della competizione europea. Domani, con più calma, si potrà procedere per mettere nero su bianco. Il Milan, dopo Ivan Strinic, si libera così di un altro terzino sinistro in più. Si punterà tutto su Theo Hernandez e Ricardo Rodriguez.

