Durante il sorteggio di Champions League, il Borussia Dortmund ha taggato il Milan invece che l’Inter. Una vera e propria gaffe social per i tedeschi.

Oggi a Montecarlo, intorno alle 18:00, si sono tenuti i sorteggi della nuova Champions League 2019-2020. L’Inter, che partecipa al torneo grazie al quarto posto dello scorso anno, ha preso un girone molto difficile con Barcellona e Borussia Dortmund.

A proposito dei tedeschi. I gialloneri hanno seguito ovviamente il sorteggio anche su Twitter. Quando dalla pallina è uscito fuori il nome dell’Inter, il social media manager ha confuso le due milanesi e ha taggato il Milan. Per fortuna ha rimediato subito, cancellando il post e ripubblicandolo questa volta con il tag gusto.

Qualcuno però è riuscito a fare in tempo per immortalare quel tweet e ora quella foto sta facendo il giro del web. Una gaffe che può succedere ma chi porta ancor più amarezza per i tifosi del Milan, che anche quest’anno non hanno potuto seguire l’evento con un interesse diretto. E non lo faranno nemmeno domani per i sorteggi di Europa League.

Ecco di seguito i gironi completi delle quattro italiane:

Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, Atalanta.

Juventus, Atletico Madrid, Bayern Leverkusen, Lokomotiv Mosca.

Liverpool, Napoli, Salisburgo, Genk. Barcellona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Praga.

