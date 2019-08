Dopo il naufragio della trattativa con l’Atalanta, oggi Laxalt sembra vicino al trasferimento dal Milan al Torino. Domani il giorno della chiusura dell’affare.

Diego Laxalt a breve dovrebbe lasciare Milanello per trasferirsi al Torino. Le ultime indiscrezioni fanno trapelare ottimismo sulla riuscita dell’operazione, dopo che è saltata la trattativa con l’Atalanta.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che ieri il club piemontese ha effettuato un’accelerata importante. Ariel Krasouski, agente del giocatore, è stato anche a Casa Milan per definire l’affare. Tra i club ci sono stati contatti telefonici, dato che la dirigenza granata è volata in Inghilterra per il match di qualificazione all’Europa League contro il Wolverhampton.

Milan, Laxalt al Torino: fumata bianca vicina

Il Milan ha dato il via libera al trasferimento di Laxalt con la seguente formula: prestito oneroso da 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato a 14 milioni. Il calciatore gradisce la destinazione Torino e non dovrebbero esserci intoppi, come successo invece con l’Atalanta. Ci sono alcuni dettagli da limare tra l’agente e il club granata, ma La Gazzetta dello Sport scrive che la trattativa è pressoché conclusa.

Domani la probabile fumata bianca, quando il Torino sarà rientrato dall’Inghilterra e sistemerà ciò che manca per concludere l’accordo definitivamente. Così Walter Mazzarri avrà il sostituto di Cristian Ansaldi, giocatore che si è infortunato e che andava assolutamente rimpiazzato. Il presidente Urbano Cairo si è subito mosso assieme al direttore sportivo Massimo Bava.

Laxalt percepisce un ingaggio da 1,7-1,8 milioni netti annui e, secondo Tuttosport, il Milan dovrebbe partecipare al pagamento per 300 mila euro. La restante parte sarebbe, invece, a carico interamente del Torino. Non rimane dunque che attendere per la chiusura di questa operazione, sperando che non sorgano problemi dell’ultima ora come già avvenuto con l’Atalanta quando tutto sembrava ormai fatto.

