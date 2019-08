Ismael Bennacer molto motivato nell’affrontare la nuova avventura al Milan dopo aver fatto bene nell’Empoli e in Coppa d’Africa con l’Algeria.

Ismael Bennacer è uno dei cinque nuovi acquisti del Milan e forse uno dei più interessanti. Marco Giampaolo vuole affidargli le chiavi del centrocampo e il regista algerino è pronto a prendersi tale responsabilità.

Il classe 1997 proveniente dall’Empoli ha iniziato la preparazione in ritardo a causa della Coppa d’Africa 2019, competizione vinta dalla sua Algeria e nella quale lui è stato il migliore giocatore. Nonostante non sia al 100% della condizione fisica, dovrebbe essere schierato come titolare sabato in Milan-Brescia di campionato.

Bennacer felice di essere al Milan

Bennacer ha rilasciato un’intervista a DAZN e ha spiegato il significato di vestire una maglia prestigiosa come quella del Milan: «E’ il risultato di un gran lavoro. Questo è solo un punto di partenza».

Il calciatore ha raccontato anche come si è sviluppata la trattativa che lo ha portato a trasferirsi dall’Empoli al club rossonero: «Il Milan mi ha cercato prima della coppa d’Africa. Io sono un tipo paziente, non amo prendere decisioni tempestive. Ho detto al mio procuratore di filtrare le offerte, di chiamarmi solo quando ci fossero state squadre con un interesse concreto. Lui mi ha detto: “Guarda che il Milan ti vuole più di tutti”. Poi, per me, è stato importantissimo ricevere la chiamata di Giampaolo, quando mi ha detto di raggiungerlo in rossonero».

La telefonata di Giampaolo è stata forse decisiva nella scelta di Bennacer di approdare al Milan. A proposito della loro chiacchierata, il centrocampista algerino ha rivelato quanto segue: «Mi ha detto che gli piacciono i giocatori come me per il suo modo di giocare, mi ha detto che il mio ruolo è il più importante per lui. Questa, allora, sarà una grande sfida per me: amo le sfide. Mi ha detto anche che farò il regista, ma c’è concorrenza in quel ruolo. A me piace tanto il ruolo di regista. Ovvio, gioco anche da mezz’ala, ma il mio ruolo preferito in campo è quello di regista».

Ismael è carico per questa avventura in maglia rossonera ed espone molto chiaramente quelle che sono le sue caratteristiche sul lato caratteriale: «Quando sono sul campo ho fame. Voglio dare tutto per la mia squadra, sul campo i miei dieci compagni sono la mia famiglia, sono miei fratelli. E io per la mia famiglia potrei morire».

Probabilmente vedremo Bennacer nella formazione titolare sabato in Milan-Brescia, seconda giornata di Serie A. Mister Giampaolo vuole cambiare alcune cose, dopo la deludente sconfitta contro l’Udinese in Friuli. Il regista algerino dovrebbe rappresentare una delle novità.

Tuttosport – Milan, sfuma Correa? Depay piano B, Everton difficile