Il Milan valuta alternative ad Angel Correa per l’attacco. Una può essere Memphis Depay, mentre arrivare a Everton Cebolinha è molto complicato.

Mancano cinque giorni al termine della sessione estiva del calciomercato e il Milan deve assolutamente accelerare le operazioni. Sia in entrata che in uscita c’è bisogno di intervenire.

Un noto obiettivo è Angel Correa, che da tempo la dirigenza rossonera cerca di assicurarsi ma senza successo. Ora il suo arrivo appare alquanto improbabile. C’è distanza economica importante con l’Atletico Madrid, che chiede 50 milioni di euro per cedere l’argentino. Il Diavolo non arriva a tale cifra e indiscrezioni degli ultimi giorni rivelano che la proposta del Milan preveda un prestito biennale per un ammontare complessivo da 35 milioni.

Depay alternativa a Correa? Il Milan ci pensa

In questo momento l’approdo di Correa a Milanello è improbabile. Non dovrebbe essere lui l’innesto per l’attacco di Marco Giampaolo. Il club sta valutando delle alternative al 24enne sudamericano. Secondo Tuttosport, un piano B che il Milan può prendere in considerazione è Memphis Depay.

Il Lione ha fissato il prezzo a 40 milioni, non trattabili. Tra parte fissa e bonus la società rossonera potrebbe arrivare a quella somma. Il 25enne olandese potrebbe essere un ottimo innesto per la squadra. Può giocare sia da esterno offensivo sinistro che da seconda punta, dunque è un elemento duttile. Inoltre ha doti tecniche importanti e in questi anni ha accumulato un po’ di esperienza dopo la negativa esperienza al Manchester United.

Vedremo se sarà Depay il prescelto del Milan per l’attacco. Ci sono stati anche dei contatti per Everton Sousa Soares del Gremio, che per la propria percentuale (50%) vuole 40 milioni. Poi ci sono altri tre soggetti che vantano diritti economici sul cartellino e che vorrebbero spartirsi almeno 20 milioni. Complessivamente servirebbero circa 60 milioni per assicurarsi Cebolinha e il Diavolo non può fare un simile investimento oggi.

Gazzetta – Correa, gelo Milan-Atletico Madrid: la situazione