Dopo il deludente ko contro l’Udinese, il Milan deve riscattarsi e Marco Giampaolo punta a valorizzare un Krzysztof Piatek in ombra in Friuli.

Tra i problemi che Marco Giampaolo deve risolvere c’è quello di rendere nuovamente Krzysztof Piatek l’implacabile bomber visto nella passata stagione. E’ innegabile che finora il gioco prodotto dal Milan non abbia valorizzato il polacco, che comunque poteva fare meglio in certe circostanze.

L’allenatore rossonero sperava che il 4-3-1-2 con un suggeritore alle spalle e un compagno affianco potesse aiutarlo. Invece, il nuovo modulo non ha favorito Piatek. Il numero 9 rossonero aveva dichiarato che preferiva l’idea di avere un partner in attacco, ma la sensazione è che si esprima meglio da unico riferimento offensivo. Per questo Giampaolo per Milan-Brescia pare intenzionato a tornare al 4-3-3 o a provare il 4-3-2-1.

Verso Milan-Brescia: Giampaolo vuole riaccendere il pistolero Piatek

Piatek nella sua prima annata italiana ha fatto 30 gol, un bottino che non può essere casuale. Il polacco va messo nelle giuste condizioni per sfruttare le sue doti da finalizzatore. Sabato a San Siro avrà Jesus Suso e Hakan Calhanoglu come supporti nel tridente offensivo. Giampaolo spera che i due tornino alle loro giornate migliori, considerando che le doti tecniche non gli mancano e hanno i piedi per riuscire a innescare Krzysztof con precisione.

Il mister per Milan-Brescia punterà sulla qualità e in regia si affiderà al neo-acquisto Ismael Bennacer. L’algerino ha iniziato ad allenarsi in ritardo a causa della partecipazione alla Coppa d’Africa, ma è già pronto per partire titolare. Con lui in mediana un mastino come Franck Kessie, importante per la fase di interdizione e gli inserimenti, e un altro giocatore tecnico come Lucas Paquetà. Il brasiliano ha grande talento e con il miglioramento della condizione fisica può essere decisivo.

