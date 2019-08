Domani Marco Giampaolo parlerà a Milanello in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Brescia. L’evento sarà visibile in diretta live streaming.

La squadra di Marco Giampaolo deve assolutamente riscattare la sconfitta contro l’Udinese e sabato in Milan-Brescia c’è una ghiotta occasione. La neo-promossa ha vinto all’esordio con il Cagliari e sogna di fare almeno un punto a San Siro.

I rossoneri non si possono permettere nuovi passi falsi. E’ importante battere sia il Brescia che l’Hellas Verona prima di sfidare l’Inter nel derby. A Milanello si lavora intensamente per fare in modo che il ko di Udine rimanga solamente un singolo errore di percorso. Quel Milan non può essere quello “vero”, troppo brutto.

Domani Giampaolo sosterrà la consueta conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Brescia. L’evento si svolgerà presso la sala stampa del centro sportivo Milanello a partire dalle ore 14:30. Le parole del mister verranno trasmesse in diretta live streaming su AC Milan Official App, la nuova app rossonera, in lingua inglese e lingua italiana. Ma sarà disponibile anche la classica diretta sulla pagina Facebook ufficiale AC Milan. I tifosi potranno seguire la conferenza usufruendo di due opzioni, dunque.

