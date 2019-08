Novità sulla trattativa per Josè Angel Correa. Secondo Gianluca Di Marzio, l’agente dell’argentino sta forzando con l’Atletico Madrid per chiedere la cessione al Milan.

Le indiscrezioni di mercato di intensificano, come spesso accade negli ultimi giorni, ma questa volta per il Milan si prevedono operazioni importanti dell’ultim’ora. In entrata e in uscita.

Aggiornamenti arrivano da Gianluca Di Marzio, che durante lo speciale calciomercato su Sky Sport, ha riferito importanti novità su José Angel Correa. La trattativa per l’attaccante argentino sta diventando quasi una telenovela.

Il Milan è fortemente interessato, ci prova da un mese praticamente ed ha da tempo il sì del calciatore che gradisce il trasferimento in rossonero.

Calciomercato Milan, l’agente di Correa insiste per il trasferimento



Di Marzio ha riferito nel corso della trasmissione su Sky Sport, questi aggiornamenti su Correa: “L’agente è ancora a Milano, sta forzando molto con l’Atletico Madrid per far valere la volontà del proprio assistito che è quella di andare soltanto al Milan”.

Si attende, come del resto da ormai diverse settimane, l’intesa economica tra Milan e Atletico Madrid: “I rossoneri hanno fatto la loro offerta e non intendono ritoccarla, e spera che l’Atletico alla lunga venga incontro alla volontà del giocatore. Teniamo dunque l’ipotesi Correa-Milan nonostante le difficoltà”.

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura del mercato, fissata per lunedì 2 settembre. Siamo quasi allo scadere, ma c’è ancora una possibilità che Correa possa vestire la maglia del Milan.

Marco Giampaolo lo ha individuato da tempo come seconda punta ideale per l’attacco e il suo 4-3-1-2, anche se la sconfitta all’esordio contro l’Udinese ha minato le certezze di questo modulo.

