Calciomercato Milan: aggiornamenti da Alfredo Pedullà su Sportitalia in merito alle operazioni in entrata e uscita. Da André Silva a Correa e De Paul.

Mancano appena quattro giorni alla fine di questo lungo e tribolato calciomercato estivo 2019. Le indiscrezioni legate al Milan sono molteplici e differenti di giorno in giorno.

Nel corso dello speciale calciomercato su Sportitalia, sono arrivati nuovi aggiornamenti dal noto giornalista Alfredo Pedullà, il quale ha parlato delle varie trattative ormai note da tempo.

Il giornalista esperto di mercato nel corso della trasmissione ha parlato delle problematiche in uscita, ovvero André Silva, Franck Kessie e Jesus Suso. E sulle idee in entrata: José Angel Correa e Rodrigo De Paul. Addirittura nel finale ha lanciato un’indiscrezione su James Rodriguez.

Milan, Calhanoglu: “Sono un giocatore universale. Piatek è incredibile”

Calciomercato Milan, il punto di Pedullà



Sulle operazioni in uscita, tutte saltate sin qui, Pedullà ha riferito: “André Silva ha bloccato tutto. E’ stato lui il problema. Kessie non ha mai voluto lasciare il Milan, poi ha fatto richieste alte per lo stipendio. A questo punto Suso resterà, a meno di un’offerta irrinunciabile”.

Ma secondo Pedullà, “negli ultimi giorni qualcosa accadrà“, e probabilmente il riferimento è sia alle operazioni in entrata che in uscita.

Un piccolo aggiornamento su José Angel Correa e Rodrigo De Paul: “Su Correa lasciamo ancora uno spiraglio, una porta aperta. La richiesta è sempre di 50 milioni di euro. Su De Paul la Fiorentina farà di tutto per acquistarlo. Il Milan è in una posizione completamente diversa”.

Nel finale di trasmissione, Pedullà lancia una frecciatina su James Rodriguez, fantasista del Real Madrid: “Attenzione a questa situazione. Fino all’ultimo giorno il Milan potrebbe provarci. Al di là dell’infortunio, che comunque non è grave, sarebbe un colpo importante”.



Di Marzio: “Milan, tutto fatto per Laxalt al Torino”