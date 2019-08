Milan, tutto fatto per la cessione di Diego Laxalt al Torino: come annuncia Tuttosport, si definirà già oggi con visite mediche in giornata o al massimo domani mattina

Diego Laxalt e il Torino, ci siamo. Dopo enormi difficoltà nella gestione degli esuberi, il Milan sarebbe vicinissimo alla fumata bianca per la cessione dell’uruguaiano.

Come infatti annuncia Tuttosport in edicola, tranne cataclismi, il 26enne già oggi diventerà un giocatore granata. A dispetto di voci riguardanti sorpassi o presunti tentativi, l’ex Genoa alla fine saluta Milanello e approderà alla corte di Walter Mazzarri.

Laxalt-Torino, cifre e formula dell’affare

Decisivo il blitz del Ds Massimo Bava, il quale, direttamente dall’Inghilterra al fianco della squadra, ha praticamente chiuso una trattativa sorpassando anche le società che si erano mosse con largo anticipo. Telefonate decisive, prima ai dirigenti del club rossonero e poi all’agente del giocatore.

E proprio lo stesso Ariel Krasouski ha confermato il tutto ieri sera: “Con il Toro l’affare si può concretizzare entro domani (cioè oggi, ndr)”. Tutto delineato: prestito per 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni. Al giocatore, invece, ingaggio da 1.8 milioni di euro interamente a carico della società piemontese.

Visite mediche tra oggi e domani

Il Toro ha fretta, anche per l’infortunio di Christian Ansaldi che ne avrà per un mese e mezzo, e Laxalt potrebbe svolgere le visite mediche già oggi. Al massimo domani mattina, così da depositare subito il contratto e convocare il giocatore già per la partita di domenica contro l’Atalanta. Ironia della sorte, quindi, il debutto potrebbe anche avvenire contro l’altra squadra in cui sarebbe potuto finire.

Rispetto alla scommessa rappresentata dall’olandese Ouwejan dell’Az, il Torino – conclude Ts – ha deciso di optare per la concretezza e l’immediata affidabilità che garantisce l’esterno classe 93. E da lì l’affondo decisivo, per la felicità di Elliott Management Corporation.

