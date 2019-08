Mariano Diaz è l’opzione più probabile in questo momento dal punto di vista economico. Ma la mancata uscita di André Silva blocca tutto.

Siamo quasi agli sgoccioli e il Milan non ha ancora completato la rosa. All’appello manca un giocatore offensivo che possa fare indistintamente la seconda punta o l’esterno. Angel Correa sembra ormai sfumato anche se pare sia rimasto aperto un piccolo spiraglio.

Per quanto riguarda le alternative, spiega Sportmediaset, Everton sarebbe l’opzione perfetto dal punto di vista tattico, ma il Gremio vuole 40 milioni e, come vi abbiamo già raccontato, non ci sono i tempi tecnici per un’operazione così complicata. Su Rodrigo De Paul, invece, la Fiorentina è in netto vantaggio e l’Udinese chiede 35 milioni.

Calciomercato Milan, André Silva blocca tutto

Dal punto di vista strettamente economico, Mariano Diaz è la pista più praticabile: il Real Madrid lo considera un esubero e potrebbe accettare l’idea di cedere il ragazzo in prestito con diritto di riscatto. L’ostacolo è lo stipendio perché guadagna 4 milioni netti e non ha intenzione di fare sconti. Un altro problema è il solito André Silva: senza la sua uscita, è difficilissimo poter fare qualcosa in entrata di un certo livello.

Secondo Sportmediaset, il Milan lo avrebbe proposto al Benfica in questi giorni ma i portoghesi hanno risposto con un secco no. Sarebbe stato il presidente Luís Filipe Vieira in persona a rifiutare questa offerta. Un problema non da poco, sia per la società rossonera che per il giocatore stesso, che intanto ha perso anche la Nazionale. Bisognerà trovare una sistemazione ad ogni costo.

Marco Giampaolo ha già fatto sapere più volta alla società che è disposto a lavorare sul giocatore per provare a valorizzarlo. Ma è chiaro che la società preferisce venderlo per sostituirlo con un giocatore più funzionale e con più motivazioni. André Silva infatti avrebbe bisogno di tanto tempo e di tanto lavoro per riuscire ad inserirsi e a recuperare la forma migliore.

Spagna, convocato Suso per i prossimi impegni: “Orgoglioso”