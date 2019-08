Secondo Alfredo Pedullà, il Milan pensa a Christian Kouamé del Genoa. Si potrebbe profilare uno scambio con André Silva.

In queste ultime ore di calciomercato il Milan cerca un’opzione per l’attacco. Dal Brasile è arrivata l’indiscrezione del rifiuto da parte del Gremio dell’offerta per Everton inferiore ai 30 milioni. Ora si cercano altre opzioni.

Per Angel Correa resta aperto qualche piccolo spiraglio, non di più. Alfredo Pedullà, tramite il proprio sito, riporta che non ci sono risconti su Rodrigo De Paul, nonostante lo stop della trattativa con la Fiorentina. Potrebbe invece aprirsi un dialogo con il Genoa per Christian Kouamé, un giocatore con le caratteristiche giuste per completare l’attacco di Marco Giampaolo.

I rossoblu lo considerano incedibile in questo momento ma il Milan potrebbe tentare l’affondo qualora non dovesse trovare altre soluzioni. E se per André Silva non ci fossero altre possibilità (il Benfica ha rifiutato la proposta e sullo Schalke 04 non sono arrivate conferme), Pedullà non esclude un’idea di scambio proprio col Genoa per arrivare a Kouamé.

L’ivoriano è un giocatore molto interessante e tra l’altro conosce Krzysztof Piatek: insieme al Genoa, nella prima parte dello scorso campionato, hanno costruito una buona intesa e segnato tanti gol. Il Milan potrebbe quindi pensarci, consapevole che è una trattativa difficile perché Enrico Preziosi lo ha tolto dal mercato. Vedremo se sarà una pista percorribile nelle prossime ore o meno.

