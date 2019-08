Brutto infortunio per Giorgio Chiellini: lesione del legamento crociato anteriore. Rimarrà fuori dai campi per almeno cinque mesi.

Arriva una brutta notizia dalla Continassa. Alla vigilia di Juventus–Napoli, durante l’allenamento, Giorgio Chiellini ha preso una forte botta al ginocchio. Gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore.

Il difensore sarà ovviamente operato e rientrerà probabilmente in campo fra cinque o sei mesi. Un lungo stop quindi, che condiziona anche il calciomercato della Juventus. Daniele Rugani è rimasto perché la Roma ha scelto Chris Smalling. Si era riaperta la pista Merih Demiral al Milan, ma adesso non ci sono chance.

Perdita molto grave per Maurizio Sarri perché Chiellini è importante in ogni ambito, sia tecnico che di personalità. Il sostituto c’è ed è Matthijs de Ligt, acquistato quest’estate dall’Ajax per 75 milioni. In più, in panchina ci sono appunto Rugani e Demiral, oltre a Leonardo Bonucci che adesso assume il ruolo di leader della difesa.

Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale della Juventus:

“Nel corso dell’allenamento odierno Giorgio Chiellini ha riportato la distorsione del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni“.

